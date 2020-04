Cura italia: quasi 3 milioni e mezzo di domande per 6,8 milioni di beneficiari

Sono sempre di più le domande pervenute all'Inps per le prestazioni previste dal decreto Cura Italia. In totale, alle 12 di lunedì 6 aprile, sono state effettuate 3.492.156 di domande per 6.806.417 beneficiari.

Vediamo le domande in dettaglio

Indennità 600 euro 3.058.726

Congedi parentali 190.243

Bonus baby sitting 31.480

CIGO 138.007 domande per 2.225.971 beneficiari

Assegno ordinario 73.700 domande per 1.299.997 beneficiari

