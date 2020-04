Le indennità previste per i lavoratori del mondo dello sport: l'annuncio della Nidil Cgil

Fino al 30 Aprile sarà possibile presentare le domande di indennità previste dal decreto Cura Italia per tutti i collaboratori sportivi, gli istruttori, i maestri, gli allenatori, e il personale amministrativo delle società, enti, federazioni, associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro del CONI.

L'annuncio della Nidil Cgil Salerno

Secondo il segretario generale Nidil Cgil Salerno Anna Carla Faggiano: "Questo risultato, non scontato, è arrivato solo grazie alle interlocuzioni tra Mef, Ministero dello Sport ed Organizzazioni Sindacali è frutto di un lungo percorso. Nidil Cgil si è battuta negli anni affinchè questi lavoratori avessero il riconoscimento di un’identità nel mondo del lavoro, dignità, diritti e tutele ed in questo periodo di emergenza anch’essi, da sempre esclusi dagli ammortizzatori sociali, potessero beneficiare di misure di sostegno al reddito. E’ la prima volta che i collaboratori sportivi sono ufficialmente riconosciuti come lavoratori. E’ un importante cambio di passo, una conquista vera e propria -annuncia - Siamo a disposizione di chi in questo momento ha bisogno di noi, e, con il nostro Sportello Emergenza Covid per chiunque avesse bisogno di informazioni o di aiuto anche nell’inoltrare l’istanza. Garantiamo il nostro sostegno affinchè nessuno sia lasciato solo, nessuno sia lasciato indietro" conclude.