Linea Verde fa tappa in Cilento: i riflettori della Rai puntati sul nostro territorio

Tornano nel salernitano, le telecamere di Linea Verde, il programma di Rai 1 in onda tutte le domeniche alle 12.20 e condotto da Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone Calabrese.

La puntata

In questi giorni, infatti, sino al 24 gennaio le telecamere del programma stanno realizzando una puntata dedicata al nostro territorio, in particolare a Castellabate, Giungano e Paestum. Il servizio andrà in onda il 9 febbraio. Tanta curiosità.