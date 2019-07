Luci d'Artista 2019/20: il Comune pubblica un bando per la sicurezza

Siamo a fine luglio ma il Comune di Salerno si sta già preparando per l'allestimento delle Luci d'Artista 2019/2020. Sul sito web del Comune, infatti, è stato pubblicato un avviso relativo all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata per l'affidamento della realizzazione del Piano Sicurezza e Piano Impiego in occasione di Salerno - Luci d'Artista.

L'avviso

Tramite questa procedura il Comune intende effettuare un'indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti da legge.

L'affidatario avrà il compito di predisporre una strategia di safety ed una di security.

La strategia di safety dovrà, tra le altre cose, definire la capienza delle aree di svolgimento della manifestazione, individuare i percorsi di accesso alle stesse, predisporre i piani di evacuazione ed individuare gli spazi di soccorso.

In contemporanea dovrà essere predisposta una strategia di security in collaborazione con le forze di polizia per creare un efficace dispositivo di ordine pubblico.

La base di gara è di 39.800.000,00 € ed il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta al prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale.

Per maggiori informazioni ecco il bando>>>Avviso pubblico

Allegati