Eclissi totale: la luna si tinge di rosso, tutti con il naso all'insù

Tutti con il naso all'insù, il 21 gennaio, quando all’orizzonte, poco prima dell’alba, la super Luna si tingerà di rosso, per l'unica eclissi totale del 2019. Il clou dell’evento sarà visibile da tutta Italia, con il Sole, la Terra e la Luna perfettamente allineati.

L'appuntamento

Per non perdere la fase più affascinante dello spettacolo, dunque, occorrerà alzarsi prestissimo: la Luna inizierà a entrare nella penombra della Terra poco dopo le tre e mezza. Dopo un’ora, comincerà a oscurarsi entrando nell’ombra. La totalità inizierà alle 5.41 e terminerà alle 6.43. Per più di un’ora, dunque, la Luna sarà rossa. Un altro appuntamento suggestivo è previsto il 16 luglio, quando ci sarà un’eclissi parziale. Tanta curiosità.