Lavoro: 68 posti in più per il Maxi concorso della Regione

Buone notizie in vista del Maxi concorso della Regione Campania: sono aumentati, infatti, i posti messi a concorso per la selezione organizzata dal Ripam. In particolare sono stati aumentati di 55 unità i posti per categoria C e 13 unità per categoria D. Di seguito l'elenco dei nuovi posti messi a concorso:

Categoria C:

29 unità di istruttore amministrativo

10 unità di istruttore risorse finanziarie

15 unità di istruttore policy regionale

1 unità di istruttore sistemi informativi e tecnologie

Categoria D:

5 unità di funzionario amministrativo

1 unità di funzionario risorse finanziarie

5 unità di funzionario tecnico

2 unità di funzionario comunicazione e informazione

I padiglioni

Sono stati anche pubblicate le divisioni per padiglioni dei primi giorni del concorso (dal 2 al 6 settembre). Ecco l'elenco completo

2 Settembre 2019 ore 8,00

candidati da: Kabli Fatima a Luongo Luisa

Padiglione 1 da KABLI Fatima a LAMARI Anna

Padiglione 2 da LAMART Beatrice a LANZALOTTI Nicole

Padiglione 3 da LANZANO Angelo a LAZZARIS Aurora

Padiglione 3 B da LAZZARO Amalia a LEPORE Luigi

Padiglione 4 da LEPORE Marco a LICCIARDI Vittoria

Padiglione 5 da LICCIARDO Marco a LO SCRUDATO Marzia

Padiglione 6 da LO SORDO Antonio a LORETI Marika

Padiglione 10 da LORETO Adriana a LUONGO Luisa

2 Settembre 2019 ore 15,00

candidati da: Luongo Marcello a Martorano Giulia

Padiglione 1 da LUONGO Marcello a MAGLIULO Nunzia

Padiglione 2 da MAGLIULO Pietro a MAISTO Susanna

Padiglione 3 da MAISTO Teresa a MAFFELLOTTI Vincenzo

Padiglione 3 B da MAFFELLOTTO Alessandra a MANSUETO Rosaria

Padiglione 4 da MANTEGNA Luca a MARASCO Giuseppina

Padiglione 5 da MARASCO Immacolata a MARINO Antonietta

Padiglione 6 da MARINO Antonio a MARROCCELLA Vincenzo

Padiglione 10 da MARROCCO Alessia a MARTORANO Giulia

3 Settembre 2019 ore 8,00

candidati da: Martorano Giuseppe a Molaro Carmela

Padiglione 1 da MARTORANO Giuseppe a MASTRANTUONO Simone

Padiglione 2 da MASTRANZA Mattia a MATURI Tommaso

Padiglione 3 da MATURO Adele a MAZZONE Eugenio

Padiglione 3 B da MAZZONE Federica a MELLUSO Roberta

Padiglione 4 da MELODIA Giuseppina a MEOLA Valentina

Padiglione 5 da MEOLI Adriana a MIGHELI Mirko Mario

Padiglione 6 da MIGLIACCIO Adriano a MIRACOLO Stefano

Padiglione 10 da MIRAGLIA Alessandro a MOLARO Carmela

3 Settembre 2019 ore 15,00

candidati da: Molaro Domenico a Nuzzo Caterina

Padiglione 1 da MOLARO Domenico a MONTELLA Cristina

Padiglione 2 da MONTELLA Daniela a MORRA Angela

Padiglione 3 da MORRA Anna a MUNGO Tiziana

Padiglione 3 B da MUNIER Martina a NACCA Stella Liliana

Padiglione 4 da NACCARATO Roberto a NAPOLITANO Giuditta

Padiglione 5 da NAPOLITANO Giulia a NATALE Rossella

Padiglione 6 da NATALE Sabrina Pasqualina a NOCERINO Grazia

Padiglione 10 da NOCERINO Immacolata a NUZZO Caterina

4 Settembre 2019 ore 8,00

candidati da: Nuzzo Chiara a Pastore Natascia

Padiglione 1 da NUZZO Chiara a ORILIA Saverio

Padiglione 2 da ORILIO Claudia a PADUANO Vincenzo

Padiglione 3 da PADULA Alessandro a PALLADINO Donato

Padiglione 3 B da PALLADINO Elisa Pasqualina a PALMIERO Michele

Padiglione 4 da PALMIERO Nicola a PANARESE Simona

Padiglione 5 da PANARIELLO Alessandro a PAPAIANNI Raffaella

Padiglione 6 da PAPALE Alessandra a PARZIALE Vincenzo

Padiglione 10 da PASANISI Fausta a PASTORE Natascia

4 Settembre 2019 ore 15,00

candidati da: Pastore Nicola a Piscopo Marco

Padiglione 1 da PASTORE Nicola a PELLINO Vincenzo

Padiglione 2 da PELLITTERI Domenica a PERGOLIZZI Eduardo

Padiglione 3 da PERI Carmelo a PERUGGI Valentina

Padiglione 3 B da PERUGGINI Barbara a PETRILLO Immacolata

Padiglione 4 da PETRILLO Laura a PEZZELLA Francesco

Padiglione 5 da PEZZELLA Gaetano a PICONE Giusi

Padiglione 6 da PICONE Ida a PIROZZI Osema Carmelo

Padiglione 10 da PIROZZI Pamela a PISCOPO Marco

5 Settembre 2019 ore 8,00

candidati da: Piscopo Margherita a Rivelli Angela

Padiglione 1 da PISCOPO Margherita a PONTILLO Arianna

Padiglione 2 da PONTILLO Chiara Elvira a PREZIUSO Valentina

glione 3 da PREZZINI Andrea a PUNZO Doriana

Padiglione 3 B da PUNZO Edoardo a RAGNI Riccado

e 4 da RAGNINO Filomena a RAMAZIO Valeria

Padiglione 5 da RAMBALDI Alessandra a RENDA Valeria

Padiglione 6 da RENDANO Anna Maria a RICCIO Jessica

Padiglione 10 da RICCIO Laura a RIVELLI Angela

5 Settembre 2019 ore 15,00

candidati da: Rivelli Antonio a Salvione Romolo Maria

Padiglione 1 da RIVELLI Antonio a ROMANO Fernandopio

Padiglione 2 da ROMANO Filippo a ROSANO Virginia

da ROSANOVA Alfonso a RUFOLO Vito

Padiglione 3 B da RUFRANO Natalia a RUOPOLI Raffaele

Padiglione 4 da RUOPOLO Annalaura a RUSSO Ciro Fabio

Padiglione 5 da RUSSO Clara a RUSSO Roberto

Padiglione 6 da RUSSO Rocco a SALAMITI Rita

Padiglione 10 da SALAMONE Alessandro a SALVIONE Romolo Maria

6 Settembre 2019 ore 8,00

candidati da: Salviulo Angelina a Serritelli Gennaro

Padiglione 1 da SALVIULO Angelina a SANTANIELLO Francesco Pio

Padiglione 2 da SANTANIELLO Gaetano a SAPIO Vincenza Erica

Padiglione 3 da SAPONANGELO Eliana a SAVASTI Luisana

Padiglione 3 B da SAVASTIO Daniele a SCALICE Simone

Padiglione 4 da SCALINGI Alessio a SCARPIELLO Stefania Ombretta

Padiglione 5 da SCARPINATI Giancarlo a SCOGNAMIGLIO Chiara

Padiglione 6 da SCOGNAMIGLIO Cira a SENATORE Fulvia

Padiglione 10 da SENATORE Gaetano a SERRITELLI Gennaro

6 Settembre 2019 ore 15,00

candidati da: Serritelli Giovanni a Tartaglione Gabriele

Padiglione 1 da SERRITELLI Giovanni a SICILIANO Viviana

Padiglione 2 da SICLARI Carmelo a SINISCALCHI Nicoletta

Padiglione 3 da SINISCALCHI Rosa a SOMMELLA Viviana

Padiglione 3 B da SOMMESE Angelo a SORRENTINO Miriana

Padiglione 4 da SORRENTINO Modestino a SPAVENTA Simona

Padiglione 5 da SPAVONE Aniello a STANZIONE MANGIAPIA Michela

Padiglione 6 da STARA ESTER a TAGLIENTE Donato

Padiglione 10 da TAGLIERI Alessandro a TARTAGLIONE Gabriele

Le istruzioni

Si ricorda ai candidati di portare con sè una o più penne di colore nero per lo svolgimento della prova. La prova consiste in un quiz di 80 domande (50 attidunali e 30 volte a verificare la conoscenza di materie quali il Diritto Costituzionale, il Diritto Amministrativo, Diritto Regionale e degli Enti Locali, Statuto e Regolamento della Regione Campania, Elementi di Geografia Politica della Regione Campania). Il tempo a disposizione per la prova è di 80 minuti. Per ogni risposta giusta sarà assegnato 1 punto, per ogni risposta sbagliata saranno sottratti -0,33 punti mentre per ogni risposta omessa o multipla saranno dati 0 punti.