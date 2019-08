Maxiconcorso Campania: poche ore alla chiusura, boom di domande

Restano poche ore per partecipare al maxi concorso organizzato dalla Regione Campania per poco più di 2mila posti nelle amministrazioni locali. Questa mattina la Regione, attraverso i suoi canali social, ha fatto un ultimo appello per ricordare ai più ritardatari che ci si potrà iscrivere alla procedura entro e non oltre le 23.59 di questa sera.

I numeri

La Regione ha anche comunicato che, ad ora, sono arrivate oltre 850.000 domande e 225.000 registrazioni. Ogni utente, infatti, mediamente ha fatto richiesta di partecipazione per circa 4 profili. Numeri impressionanti che, ancora una volta, mostrano la fame di lavoro a tempo indeterminato presente nel nostro territorio.

Come partecipare

Per partecipare seguite quanto spiegato nella nostra guida>>> La guida