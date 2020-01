Maxi-Concorso Regione Campania: aggiornati gli elenchi degli idonei

In attesa della comunicazione sulle date degli scritti la Ripam-Formez ha modificato nuovamente gli elenchi degli idonei al Corso-concorso della Regione Campania per la categoria D.

Le ulteriori verifiche effettuate in merito alle operazioni di correzione del Corso-concorso per il reclutamento di n. 963 unità di personale da inquadrare in diversi profili professionali di Categoria D presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti locali della Regione (G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 9 luglio 2019), hanno reso necessaria la sostituzione degli elenchi dei profili della Categoria D.

Si procede a ripubblicare il nuovo esito provvisorio, delle prove preselettive per la Categoria D, degli otto profili concorsuali per i quali si riportano, di seguito, le soglie di ingresso aggiornate