Maxi Concorso Regione Campania: lunedì saranno pubblicati i risultati delle preselettive

Novità per il Maxi Concorso della Regione Campania. Dopo quanto dichiarato dal governatore De Luca a Lira Tv nella giornata di ieri sulle difficoltà burocratiche riscontrate nella correzione delle prove preselettive del concorso e le denuncie del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, la Formez, attraverso un tweet, ha comunicato che nella giornata di lunedì saranno pubblicati gli elenchi per le categorie D e che sono state completate le procedure di correzione per la categoria C.

Le reazioni

Una buona notizia per i tanti giovani e meno giovani che, a causa della lunga attesa, avevano cominciato a perdere speranza per la pubblicazione delle graduatorie.