A Salerno il primo roadshow nazionale sulla mediazione civile e commerciale

Un ciclo di eventi itineranti in giro per l’Italia per approfondire, alla presenza di esperti del settore, i principali aspetti legati alla mediazione civile e commerciale. È questo l’obiettivo del primo roadshow ideato ed organizzato da Concilia Lex S.p.A., società leader nel settore della mediazione e presente sul territorio nazionale con circa 50 sedi.

Il programma

La prima tappa, dal titolo “Etiquette del mediatore”, si terrà domani, dalle 9,30 alle 17, nella suggestiva cornice dell'Hotel Lloyd's Baia di Vietri sul Mare. L’appuntamento, patrocinato da Confindustria Salerno, dopo una panoramica generale sullo stato della mediazione in Italia e sull’esperienza “Concilia Lex”, si focalizzerà su regole e comportamenti corretti da adottare in mediazione con testimonianze e casi pratici. All’iniziativa, rivolta a tutti i mediatori ed interessati al tema, parteciperà tra gli altri il Fabrizio Pasquale (Giudice del Tribunale di Vasto) con un intervento intitolato “La mediazione demandata: come farla funzionare meglio”. Non mancheranno momenti dedicati alle prospettive della mediazione in Italia, con una finestra sulle attività di marketing da mettere in campo per promuovere la diffusione dello strumento, e al confronto-dibattito tra relatori e partecipanti.

Il commento di Carmelo Cavallaro (Concilia Lex S.p.A):