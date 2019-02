La nocerina Antonia Di Guida eletta Miss Carnevale 2019

Antonia Di Guida, 15 anni di Nocera Inferiore, studentessa al liceo scientifico, del segno del Sagittario, è Miss Carnevale 2019, vincitrice del concorso svoltosi all’Hotel Pace in via Laura di Paestum nell’ambito della XVI edizione della kermesse di Bellezza Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’evento

La divertente sfilata è stata organizzata dal patron Lino Miraldi e condotta dalla bella Ilaria Cennamo (Miss Parco 2016). Le candidate hanno sfilato nella meravigliosa Sala delle Cerimonie dell’Hotel Pace prima in tenuta casual con le caratteristiche ed ambite T-shirt rosse “Vita da Miss” e poi con un travestimento carnevalesco scelto dalle stesse per l’occasione. A far da cornice alla fantastica sfilata condita dagli applausi scroscianti di un centinaio di persone, alcune bambine che per l’occasione hanno voluto emulare le Miss travestendosi anche loro e sfilando per conquistare coroncine, fasce ed altri regali. Inoltre, le colorate passerelle sono state impreziosite dal raffinato sax del maestro Antonio Di Motta mentre gli spettatori presenti hanno potuto gustare una buonissima torta preparata dalla pasticceria “da Ciro” di Capaccio Scalo .

I concorrenti

Al termine della serata,una attenta giuria, presieduta dal presidente del Carnevale di Capaccio Paestum Costabile Lo Schiavo,dal Make-up Artist Giovanni Matrella, da Elisabetta Di Filippo (Miss Carnevale 2018), Ivhanna Kost (Miss Cilento nel Mondo 2018), Maria Grazia Rossi (Miss Dieta Mediterranea 2018) ha decretato la vittoria di Antonia Di Guida (travestita da Sirena Leucosya), che ha preceduto sul podio Giorgia Radano di Casalvelino Marina (Miss Hotel Pace 2019), Vanessa Calabrò di Vallo della Lucania (Miss Winter 2019), Arianna Lettieri di Cuccaro Vetere (Miss Allegria 2019), Kristine Pastore di Casalvelino Marina (Miss Simpatia 2019). Per le bambine Sofia 11 anni di Santa Maria di Castellabate è stata la maschera più bella, Ilaria 8 anni di Villa D’Agri (Potenza) la maschera più particolare, Rossella 8 anni di Casalvelino la più originale, Annamaria 8 anni di Vallo della Lucania quella più fantasiosa, Sofia 10 anni di Agropoli la più elegante, Martina 6 anni di Villa d’Agri (Potenza) la più allegra e Rossella 6 anni di Paestum la più simpatica