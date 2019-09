Miss Italia: una ragazza di origine salernitana alle finali di Jesolo

Una miss laziale di origine salernitana parteciperà alle finali nazionali di Miss Italia che si terranno a Jesolo il 6 settembre in diretta nazionale su Rai1. Francesca Tramice vive a Roma ma è salernitanissima d'origine avendo la mamma salernitana ed il papà nocerino.

L'appello

I parenti salernitani e non di Francesca, quindi, fanno un appello per televotare, con il numero 64, la bella 19enne e far arrivare una bellezza della nostra provincia più in alto possibile nel prestigioso concorso organizzato da Patrizia Mirigliani.