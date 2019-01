La terapia posturale per il tuo benessere grazie al dottor Pannullo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un unico trattamento stando distesi su di una panca motorizzata. Si chiama terapia posturale integrata l'insieme di quei trattamenti, della durata di circa 75-90 minuti, che integrano allo stesso tempo metodiche differenti tra loro. Dalla panca posturale motorizzata al metodo Mezieres (la procedura per normalizzare tutti i problemi osteo-muscolo-articolari), fino alle onde meccano sonore a frequenza variabile e al rilascio somato emozionale. Il singolo trattamento amplifica al massimo la loro efficacia, racchiudendoli in un'unica procedura. Il paziente viene adagiato sulla panca motorizzata, che viene manovrata attraverso un telecomando dal terapista. A seconda dei gradi, spinge le fasce muscolari di tutto il corpo ad allungarsi. Tutto questo, mentre le onde meccano sonore erogate, in frequenza miorilassante, provvedono ad aumentare il rilassamento muscolare per favorire l'allungamento. La metodica Mezieres, invece, riequilibra le fasce muscolari dell'intero corpo, mentre il rilascio somato emozionale aiuta a rilassare la componente emotiva. Questo trattamento di posturologia integrata, unico in Italia, viene praticato presso lo studio del dottore e professionista Antonio Pannullo, in via Fucilari 93, a Nocera Inferiore. Per prenotazioni basta rivolgersi al 3386870003. Il trattamento è stato già sperimentato da medici dello sport, atleti di ogni tipo e persone comuni, che ne hanno apprezzato sia in termini di cura che di prevenzione i risultati ottenuti.