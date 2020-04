Via libera alla cura di orti e animali, intanto partono le consegne a domicilio di fiori e piante

Sono concesse, come precisato nei giorni scorsi dalla Regione Campania, la coltivazione, la cura degli orti e la tutela degli animali da cortile, in questa emergenza Covid-19. Ciò posto, tenuto conto che le attività agricole non risultano vietate dalle disposizioni statali vigenti (di cui, attualmente, al DPCM 10 aprile 2020) e che le attività di cura degli orti e poderi, anche per autoproduzione, e degli animali da cortile sono finalizzate a scongiurarne il deperimento e pertanto necessitate, gli spostamenti finalizzati alle dette attività risultano consentiti sul territorio regionale.

La precisazione

Ai sensi di quanto disposto dalle ordinanze, con riferimento a tutti gli spostamenti consentiti è peraltro richiesto che siano effettuati in forma individuale (salvo che si tratti di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente) e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di dette attività, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle connesse precauzioni obbligatorie per quanti sono in circolazione sul territorio.

La consegna di piante e fiori

Intanto, sempre in tema di pollici verdi, la Coldiretti fa sapere che è partita anche la consegna a domicilio di piante floricole e da orto. Un'iniziativa che ha avuto da subito un successo enorme. Dall'apertura del gruppo d'acquisto su WhatsApp immediatamente sono partite le iscrizioni nel gruppo e gli ordini. "Il desiderio dei colori della primavera è quantomai sentito in questo particolore momento, una vera è propria richiesta di normalità", fanno sapere dalla Coldiretti.

