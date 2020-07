Pellezzano, taglio del nastro per la palestra outdoor

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mercoledì 22 luglio, alle ore 19.30 l’Amministrazione Comunale di Pellezzano, guidata dal Sindaco Francesco Morra, consegnerà ai cittadini la prima “Palestra Outdoor” all’aperto installata nel verde della Villa Comunale in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia. L’area sarà inaugurata con una esibizione sportiva a cura della palestra “Gymnica” di Gianpiero Greco. “Natura e Movimento, Divertimento e Libertà di allenarsi all’aria aperta”: questo lo slogan che accompagnerà il taglio del nastro di questa struttura innovativa.

I dettagli

“L’inaugurazione di questo spazio – ha detto il Sindaco Morra – esprime la libertà di azione e un modo innovativo per tenersi in forma praticando lo sport preferito senza chiudersi tra le mura di una struttura. Per la gioia di chi resta in città anche ad agosto. Come Amministrazione abbiamo ritenuto opportuno offrire questa possibilità ai nostri cittadini e agli amanti dello sport di praticare attività all’aria aperta, consapevoli che questa scelta è stata molto apprezzata, soprattutto dal popolo degli sportivi”. La palestra outdoor è dotata di attrezzi per il fitness e di specifici percorsi che consentono agli appassionati di crearsi il proprio “spazio sportivo” dove è possibile allenarsi in totale libertà e all’aria aperta.