Pellezzano: oltre 7 milioni di euro di finanziamenti ottenuti dal Comune

L'Amministrazione Morra di Pellezzano festeggia i due anni snocciolando i finanziamenti ottenuti dal Comune di Pellezzano in questo periodo. "Sento il dovere – ha spiegato il sindaco – di ringraziare tutti coloro che dal giorno della mia elezione alla prestigiosa carica di Primo Cittadino di Pellezzano ad oggi, stanno permettendo di realizzare tutti quei progetti che, in principio, erano solo obiettivi. Vedere concretizzarsi tutti i tasselli di questo puzzle, non solo rappresenta una soddisfazione personale e di squadra, ma soprattutto si esprime come una forma di orgoglio che conferisce lustro al nostro territorio e a tutte le persone che vi risiedono. Nei prossimi tre anni avremo ancora molto da fare. Rinnovo il mio ringraziamento personale a tutti coloro che hanno deciso di riporre in noi la propria fiducia. E’ nostro compito lavorare sodo per onorarla".

Ecco l'elenco stilato dal Comune di quanto realizzato

Legge Statale n.205/2017, messa in sicurezza dal rischio idrogeologico dei valloni a: Cologna per un importo pari a € 400.000,00, i cui lavori inizieranno tra luglio ed agosto 2020 (idem per gli interventi successivi); via Vittorio Emanuele, per un importo pari a € 700.000,00; Capezzano per un importo pari a € 800.000,00; Capriglia per un importo pari a € 600.000. Interventi di efficientamento energetico e/o messa del patrimonio comunale per un importo pari a € 90.000,00 (fondi provenienti da Legge Statale num. 205/2017);

Interventi per la regolazione del trasporto solido nel bacino in destra del fiume Irno per un importo pari a € 2.600.000,00 (Fondi PO FESR 2014-2020 Regione Campania), procedura per affidamento dei lavori in corso;

Indagini per verifica dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici comunali per un importo pari a € 49.000,00 (fondi del MIUR); Lavori di ammodernamento della Rete Scolastica per un importo pari ad € 70.000,00 (fondi provenienti dalla Regione Campania);

Lavori di sistemazione e manutenzione della viabilità del Comune di Pellezzano per un importo pari a € 700.000,00 (Fondi PO FESR 2014/2020 provenienti dalla Regione Campania) e € 210.112,87 (derivanti da reimpiego della somma di cui al mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti), la cui realizzazione è in corso;

Interventi di riqualificazione delle aree a verde attrezzato per un importo pari ad € 88.862,91 (reimpiego della somma di cui al mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti), la cui realizzazione è in corso d’opera;

Redazione del Piano Urbanistico Comunale con un contributo dalla Regione Campania pari a € 10.000,00;

Messa in sicurezza delle scuole e videosorveglianza per un importo pari a € 100.000,00 (provenienti dal Ministero dell’Interno);

Efficientamento energetico del Cimitero Comunale con intervento su lampade votive per un importo pari ad € 90.000,00 (fondi derivanti “Norma Fraccaro”);

Riqualificazione del campo sportivo comunale in via R.V. Rago alla frazione Coperchia finanziati con un importo di € 75.549,60 (provenienti da Istituto Credito Sportivo);

Lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo in Pellezzano Capoluogo di € 129.500,00 euro provenienti da ICS (Istituto Credito Sportivo). I lavori sono quasi ultimati.

Raccolta Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, per la quale il Comune ha avuto un finanziamento di € 20.000,00 (derivante dall’Accordo di Programma dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani);

Riqualificazione del Palazzetto dello Sport della frazione di Capriglia in occasione delle Universiadi 2019 per un importo pari a € 53.000,00 (fondi provenienti dal Coni). Intervento realizzato;

“Progettazione ampliamento, efficientamento e gestione impianti con la predisposizione ai servizi smart city – manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, valorizzazione monumenti e palazzi storici” i cui lavori sono in corso ed affidati alla ditta Selettra spa;

Progetto sicurezza della Polizia Municipale per acquisto di vetture in loro dotazione e sistema “Street Control” per un importo pari ad € 68.000,00 (fondi derivanti dalla Regione Campania, in parte già realizzato);

Riqualificazione del Cimitero Comunale con ripristino della facciata dell’Altare Maggiore per un importo di € 31.000,00 (fondi derivanti da reimpiego della somma di cui al mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti), già realizzato; Completamento del Campanile della frazione di Capriglia per un importo pari a € 100.000,00 (fondi provenienti dalla Regione Campania);

Ristrutturazione caserma dei carabinieri per un importo pari € 160.000,00 (derivanti da Cassa Depositi e Prestiti);

Iniziativa culturale “I Luoghi dell’Anima” per valorizzare il patrimonio del territorio per un importo di € 40.000,00 (derivanti da Fiondi Po FESR della Regione Campania), già realizzata;

Rete di Wi-Fi pubblica realizzata mediante l’iniziativa dell’Unione Europea WiFi4eu per un importo di 15.000,00€.