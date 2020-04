Odontotecnici "esclusi" dal bonus Microimprese: la risposta di Palazzo Santa Lucia

Già diversi giorni fa abbiamo parlato del caso degli odontotecnici esclusi dal bonus Microimprese della Regione Campania. Oggi, la stessa Amministrazione Regionale ha chiarito la situazione.

Il chiarimento della Regione

"In relazione ad alcuni articoli di giornali apparsi oggi sulla stampa regionale, sulla presunta esclusione della categoria degli odontotecnici dai benefici della misura bonus Microimprese del Piano Economico Sociale della Regione Campania - spiegano dal Palazzo Santa Lucia - si precisa che non esiste alcuna limitazione per la citata categoria. Tant'è che, alla data odierna sono già pervenute n.380 istanze, regolarmente processate, da parte di richiedenti aventi come attività prevalente codici Ateco (Attività Economiche) riguardanti la categoria delle imprese odontotecniche (studi odontoiatrici, fabbricazione e installazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria, fabbricazione e riparazione di protesi dentarie, etc)".

Secondo quanto riportato dalla Regione, infatti, l’Avviso approvato con il Decreto Dirigenziale n. 136 del 14.04.2020 prevede che possono presentare domanda le imprese che alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

esercitino un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19, sempre che non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e s.m.i.;

siano definite microimprese (REGOLAMENTO UE) N. 651/2014), ovvero che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro,

non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione e non siano sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata

siano in regola con la normativa antimafia (Codice antimafia);

possiedano i requisiti morali previsti dal codice penale e c.p.p.

"Alla luce di quanto sopra - concludono dalla Regione - ricorrendone ancora le condizioni, nel fornire la dovuta precisione si invitano le imprese interessate a accedere alla piattaforma http://conleimprese.regione.campania.it, per la presentazione della domanda".