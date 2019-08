Premio Vassallo: anche Virginia Raggi alla serata in ricordo del sindaco pescatore

Sabato 10 agosto a Pollica verrà consegnato il premio Vassallo. Giunto alla sua ottava edizione il premio è stato istituito in ricordo del sindaco di Pollica Angelo Vassallo ucciso nel 2010 e viene riconosciuto ogni anno ad un sindaco che, nella sua azione di governo, si sia adoperato per la tutela ambientale e la trasparenza amministrativa, sperimentando pratiche innovative che possono essere di esempio per gli altri amministratori, e che si sia distinto per la capacità di fare comunità, coinvolgendo i cittadini. Promotori del premio sono il Comune di Pollica, Anci, Legambiente, Slow Food Italia, Città slow, Federparchi e Libera.

I commenti

A sottolineare l'importanza del premio è stato il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro che ha spiegato: "Nel nome del sindaco pescatore, del suo amore per la comunità e per i bellissimi luoghi che amministrava, delle sue battaglie per la legalità e per il decoro, noi sindaci ci ritroveremo nel suo paese per consegnare il premio Vassallo e per apporre la nostra firma sotto un manifesto che ci impegni per la difesa della bellezza e della legalità".

Anche il sindaco di Pollica Stefano Pisani ha voluto esprimere il suo pensiero in merito all'evento: "Il premio è un modo per continuare ad alimentare un sogno, quello di Angelo Vassallo. La salvaguardia della bellezza e dello spirito di una comunità, la caparbietà e la perseveranza nella ricerca di nuove vie di sviluppo e del benessere sono state le idee di Angelo. Attraverso la costruzione di una rete e di un impegno comune di tutti i sindaci d’Italia, quelle idee dovranno diventare realtà".

Giuseppe Orefice, del Comitato Esecutivo Slow Food Italia ha commentato: "Legalità e bellezza erano due cose che Angelo sapeva riconoscere, custodire e valorizzare senza cedere a compromessi e sotterfugi. Slow Food è sempre stata al suo fianco: prima, quando da sindaco avviava progetti di valorizzazione del cibo identitario del Cilento e ora che Angelo non c’è più, perché le sue idee continuino a camminare sulle nostre gambe, sulle gambe di tanti, attivisti, cittadini, amministratori che credono che ripartire da quelle due parole legalità e bellezza siano essenziali per ritornare a costruire comunità vere che hanno a cuore il bene comune".

La serata

La serata di sabato 10 agosto, sul molo di sopraflutto al porto di Acciaroli, nel territorio di Pollica, si articolerà in due momenti: alle 21 Patto per la bellezza, cura delle comunità, una discussione, animata dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal sindaco di Pollica, Stefano Pisani, dal presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, e da Giuseppe Orefice, del Comitato Esecutivo di Slow food Italia, intorno al Manifesto dei sindaci per la bellezza che sarà firmato pubblicamente; a seguire la cerimonia di consegna del premio Vassallo che quest’anno prevede una sezione speciale riconosciuta alla memoria del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, e sarà consegnato alla vicesindaca Veronica Cimino.