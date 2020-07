Notizie, eventi, idee: presentato il portale della cultura del Comune di Salerno. Alla conferneza stampa, che si è svolta a Palazzo di Città hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore alla Cultura, Antonia Willburger.

Il progetto

"Finalmente abbiamo un'unica regia di questo fermento culturale che la città offre. - ha detto l'assessore - Il portale raccoglie tutti gli operatori culturali e le loro proposte: avranno la loro vetrina. Salerno, che è una bellissima città, è "presente" in questo portale, attraverso la pubblicazione di informazioni relative ai beni architettonici e paesaggistici. E' uno strumento per gli operatori turistici: può arricchire le loro offerte, in continuo aggiornamento. Ospita informazioni relative alle stagione teatrale, lirica e di prosa del teatro Verdi. Ieri abbiamo avuto incontri con operatori turistici e culturali che, incentivati anche dagli eventi di Estate Salernitana, adesso realizzeranno pacchetti one day: gita in Cilento e Costiera Amalfitana, più serata all'Arena del Mare. La consultazione delle informazioni contenute sul portale culturale consente agli operatori di coordinarsi tra loro, evitando l'accavallamento di eventi. E' giusto che il cittadino prenda consapevolezza, attraverso link e informazioni, di tutti i rapporti che il Comune di Salerno intesse in ambito culturale e di tutti gli eventi che organizza".