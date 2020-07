Progetto "3,2,1": comincia il conto alla rovescia per l'iniziativa e-commerce

Restano ancora poche settimane per usufruire del progetto gratuito “3,2,1” a sostegno del business delle piccole e medie imprese. Promosso da tre partner di successo – Hirooks, A Lab e Ninja – prevede la consulenza e la creazione di un sito e-commerce personalizzato con una strategia digitale orientata agli obiettivi dell'impresa, l'affiancamento digitale e la formazione sull'utilizzo ottimale di una piattaforma e-commerce, per fornire gli strumenti necessari a gestire l'attività in totale autonomia, l'ideazione del concept di comunicazione con la realizzazione di un primo piano editoriale e il set up o restyling dei canali social.

Le tappe del percorso

Saranno tre: creazione di un sito e-commerce; strategia orientata alla vendita e formazione digitale, con l'obiettivo di confezionare un business plan smart e di successo che permetta all'azienda di cogliere tutte le potenzialità dell'on line. L'emergenza Covid ha ridisegnato i perimetri delle nostre vite, costringendoci a rivedere delle scelte. E lo ha fatto in particolare per le aziende, molte delle quali, dall'oggi al domani, si sono trovate del tutto impreparate a rispondere alle nuove esigenze del mercato. Chi si era già avvicinato al mondo dell'e-commerce ha potuto affrontare il lockdown con minori difficoltà. Chi invece ne era completamente a digiuno, è stato costretto a restare in attesa. Da queste considerazioni nasce il progetto “3,2,1” con l'obiettivo di affiancare in modo del tutto gratuito, le prime trenta Pmi che si candideranno entro il 31 luglio 2020 compilando l'apposito form su https://www.tre-due-uno.it/.

I partner

Hirooks è una società di consulenza specializzata nello sviluppo di progetti digitali, con oltre 10 anni di esperienza. Ha nel portfolio clienti più di 100 aziende fidelizzate e partner. A lab è un'agenzia digital specializzata in comunicazione, design strategico, produzione contenuti e social media marketing che da anni supporta brand che approcciano il mondo digitale. Ninja è una edtech company focalizzata sul potenziamento professionale per la trasformazione digitale.