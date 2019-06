Rivalutazione dell'area ex Marzotto: il progetto prevede tre palazzi di 18 piani

Tre grattacieli da 18 piani l'uno: questo è il progetto in mente per la rivalutazione dell'area dell'ex Marzotto che, attualmente, è approdato in Commissione Urbanistica del Comune di Salerno. A rivelarlo è il quotidiano Le Cronache che spiega come Rainone e Postiglione, che da poco hanno acquistato l'area, hanno proposto la realizzazione di un nuovo parco residenziale con tre palazzi che diverranno, nei piani dei costruttori, i più alti di Salerno.

Il progetto

Ieri mattina il progetto è passato al vaglio della commissione urbanistica per una presa d’atto. La commissione ha dato il suo prima via libera. Il progetto, quindi, dovrebbe approdare in Giunta e poi in Consiglio Comunale.