Agropoli, Capaccio Paestum e Castellabate insieme per la pianificazione e promozione turistica

E’ in programma domani, sabato 6 giugno, alle ore 11.00, nell’Aula consiliare del Comune di Agropoli, la firma del protocollo di intesa tra i Comuni di Agropoli, Capaccio Paestum e Castellabate. Saranno presenti i sindaci dei rispettivi Enti, che risultano i più popolosi della fascia costiera cilentana. Aree territoriali con peculiarità straordinarie ed enormi potenzialità di crescita, che hanno deciso di mettersi insieme per compiere, in maniera sinergica, iniziative di pianificazione turistica e promozione territoriale.