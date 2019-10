Quota 100: oltre 3.500 domande solo in provincia di Salerno

Oltre 16mila domande solo in Campania per poter usufruire della cosiddetta Quota 100. Secondo i dati dell'Inps la maggior parte delle domande proviene dalla provincia di Napoli dove ben 7.867 persone hanno fatto richiesta per andare in pensione prima.

La situazione a Salerno

Dopo Napoli, in Campania, la maggior parte delle richieste è giunta dalla provincia di Salerno con 3.657 domande. Seguono Caserta (2.482), Avellino (1.297) e Benevento (960). Un vero e proprio boom di domande in tutto il territorio campano.