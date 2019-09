Reddito di Cittadinanza e Quota 100: cosa può cambiare

In molti, dopo l'insediamento del Governo Conte 2, si sono chiesti che fine faranno le due misure che hanno caratterizzato il primo anno di legislatura: Quota 100 e Reddito di Cittadinanza.

Le prime misure

Il neo ministro Gualtieri ha spiegato che la priorità del Governo sarà, naturalmente, quella di sterilizzare l'aumento dell'Iva al 25% e ha confermato che la flat tax non verrà presa nuovamente in considerazione.

Quota 100 e Reddito di Cittadinanza

"In un quadro di risorse scarse l'intervento sulle pensioni andava fatto in modo diverso - ha spiegato Gualtieri - ma è sbagliato modificare costantemente le regole del gioco in materia previdenziale. Quota 100 ha una durata triennale e l'orientamento è lasciare che vada a esaurimento". Per quanto riguarda, invece, il Reddito di Cittadinanza, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, si parla di riconferma ma il Governo condurrà: "Una verifica del suo funzionamento insieme alle parti sociali" che "Può aiutare a migliorarlo" ha continuato il neo ministro Pd all'Economia.