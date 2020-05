Reddito di Emergenza: da oggi è possibile presentare la domanda

Da oggi è possibile, tramite il sito internet dell'Inps, presentare le domande per il Reddito di Emergenza (REm). Per inoltrare la domanda si potrà accedere al sito dell'Inps, entro il 30 giugno 2020, autenticandosi tramite PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta d'Identità Elettronica. Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato.

Il Reddito di Emergenza

Il Reddito di Emergenza è stato previsto dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il REm è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto.