Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: festa grande per i campioni ad Amalfi

Riabbraccia i suoi campioni, a tre settimane dallo spettacolare successo del galeone azzurro, la città di Amalfi. Gli atleti hanno trionfato nella 63° edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare tenutasi lo scorso 3 giugno a Genova. L'appuntamento è per lunedì 25 giugno, ore 21, in Piazza Municipio, dove l'equipaggio del galeone azzurro sarà al centro di una serata in cui verranno rivissute le immagini più belle dell'ultima appassionante vittoria. A seguire, concerto live della band musicale Quisisona.

L'iniziativa

La serat sarà presentata dalla giornalista Rai Maria Elena Fabi. Amalfi, per una notte, tornerà a essere una città in festa. Nel ricordo però di chi non c'è più: Fabio Borgese, l'amico al quale è stata dedicata dai ragazzi azzurri l'emozionante vittoria di Genova Pra’.

I campioni

Grandissimo successo dell’equipaggio amalfitano: Luigi Lucibello, Luca Parlato, Vincenzo Abbagnale, Emanuele Liuzzi, Mario Paonessa, Giovanni Abagnale, Alberto Bellogrado, Luigi Proto e dell’esperto timoniere Vincenzo Di Palma. Gli azzurri con la vittoria conseguita nel bacino di Genova Pra’ hanno portato a 12 i successi nel palmares. Amalfi è seconda alle spalle di Venezia che comanda con 33 primi posti. Seguono Genova con 9 e Pisa con 8.