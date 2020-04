Bonus alle persone con disabilità: gli avvisi di Fisciano e Pontecagnano

Le amministrazioni comunali di Fisciano e Pontecagnano Faiano hanno attivato le procedure per l'erogazione del bonus da 600 euro, erogato dalla Regione Campania, per le persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti.

Vediamo insieme i due avvisi

Comune di Fisciano

Manifestazione d’interesse per l’erogazione di un contributo di 600 euro, erogato dalla Regione Campania, per i disabili gravi che non usufruiscono dei servizi dell'Ambito sociale.

Possono presentare domanda di ammissione al bonus di € 600,00 a favore di persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento (legge 104/92) anche non grave, i residenti nel Comune di Fisciano.

La domanda, compilata e firmata dall’avente diritto, dal tutore o amministratore di sostegno deve essere inviata all’indirizzo segreteria@consorziovalleirnos6.it entro il giorno 13/05/2020.

Per informazione e chiarimenti contattare i numeri 0899760053 - 3336165582

Per ulteriore assistenza resta attivo il numero 0899501538 dell’ufficio URP e la sezione Prenotazione Appuntamenti direttamente sul sito del Comune di Fisciano.

Comune di Pontecagnano Faiano

È previsto un bonus di € 600,00 a favore di persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento (L. 104/92) anche non grave, residenti nei Comuni associati dell’Ambito Territoriale S4.

Criteri di priorità

minorenni con disabilità (anche autistica) in età scolare, certificata da struttura pubblica; possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92; attestazione ISEE socio-sanitario inferiore a € 35.000,00; assenza di ulteriori trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, diversi da quelli di cui all’articolo 2; persone con disabilità che vivono sole o sono prive di sostegno familiare, sociale e relazionale; non beneficiario di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a carico del SSN e/o dell’Ambito Territoriale di riferimento, rimasti attivi nonostante l’emergenza da COVID-19.

Modello di domanda

Le domande possono essere presentate presso Palazzo di Città, via M.A. Alfani 52

via posta certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del comune di residenza oppure inviare una mail all’indirizzo pianodizonas4@comune.pontecagnanofaiano.sa.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Termine presentazione domanda: 13 Maggio 2020