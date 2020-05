Regione Campania: l'avviso per la ridistribuzione delle eccedenze alimentari

La Regione Campania ha approvato, in via d'urgenza e con procedura accelerata, l’Avviso per Manifestazione di Interesse per Azioni e interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, nonché per la fornitura di beni alimentari di prima necessità in favore delle comunità di immigrati in Campania negli insediamenti del basso Sele, di Castel Volturno e Comuni limitrofi.

