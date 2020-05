Posti autobus e rinnovo patenti: le circolari del Ministero

Dopo la proroga della validità delle patenti di guida in scadenza, fino al 31 agosto 2020 il Ministero dei Trasporti, ha emanato una circolare per incentivare le aziende di trasporto pubblico locale a sperimentare l'utilizzo di paratie in plexiglass o in altri materiali, per aumentare il numero dei posti in autobus e metropolitane.

Sta alle aziende locali testare queste nuove soluzioni che il Ministero finanzia con un milione di euro. I conviventi, inoltre, non saranno tenuti a mantenere la distanza di sicurezza all'interno del mezzo pubblico. Qualora queste soluzioni venissero recepite anche nel nostro territorio potranno, in parte, alleviare i disagi degli utenti che, spesso, si trovano impossibilitati ad usufruire dei mezzi pubblici.