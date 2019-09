Un milione di salernitani a rischio sismico: l'allarme dell'Ance Aies

L'Ance Aies lancia l'allarme per il rischio sismico in provincia di Salerno: a riportarlo è il quotidiano Il Mattino che spiega come l'associazione dei costruttori presieduta da Vincenzo Russo abbia sottolineato la necessità di provvedere ad interventi di ristrutturazione dal valore di 3 miliardi.

I dati

In pericolo ci sarebbero circa un milione di salernitani in oltre 200mila abitazioni. 18 comuni nella nostra provincia si trovano in zona rossa ed un altro centinaio nella seconda fascia. Nella zona a maggiori rischio sismico ci sono i territori di Montesano sulla Marcellana, Valva, Santomenna, Laviano, Padula, Atena Lucana, Pertosa, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Polla, Ricigliano, Romagnano al Monte, Sala Consilina, Castelnuovo di Conza, Salvitelle, San Gregorio Magno, Colliano. Nota positiva per Salerno città dove una casa su due è costruita in calcestruzzo armato.