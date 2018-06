Roccapiemonte, Rocco Sellitto campione italiano di Bodybuilding e bronzo ai Mondiali

Campione Italiano di body building e medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali. Precedentemente aveva già conquistato il gradino più alto agli Europei. Roberto Sellitto è certamente uno dei più importanti rappresentanti dello sport della provincia di Salerno, vero orgoglio di Roccapiemonte, la sua città, oltre ad incarnare la figura di straordinario successore di una famiglia di magnifici interpreti del fitness e in particolare del body building.

I commenti

Roberto ha vinto l'oro agli Assoluti Italiani e a Cecina ha sfiorato il primo posto ai Mondiali Nabba (National Amateur Bodybuilders Association) che è andato all'atleta russo Andrey Shokin.

La famiglia Sellitto ha organizzato in Piazza Zanardelli, per il prossimo 15 luglio, la sesta edizione del Grand Prix Città di Roccapiemonte, gara nazionale di Body Building e Fitness Maschile e Femminile. Soddisfatti il sindaco Carmine Pagano e l’assessore allo sport Roberto Fabbricatore: “E' un onore per noi Amministratori di Roccapiemonte avere nella nostra cittadina un campione del calibro di Roberto Sellitto, degno erede dei pluridecorati genitori, del compianto zio, del fratello Gianluca. Inoltre, siamo molto emozionati perché a metà luglio si terrà in Piazza Zanardelli una gara nazionale con la certezza di poter vivere una serata spettacolare”

Emozionato Sellitto: