"Salerno già Capitale d'Italia": la proposta di legge di Piero De Luca (PD)

Il riconoscimento di Salerno quale città già capitale d'Italia: questo è quanto contenuto nella legge, formata da un solo articolo, presentata dal parlamentare del Partito Democratico Piero De Luca che vuole, in tal modo, restituire un pezzo di storia della nostra città durante la Seconda Guerra Mondiale. Dall'11 febbraio al 15 agosto 1944, infatti, pur se non riconosciuto ufficialmente, la nostra città fu Capitale d'Italia dato che si riunirono i primi Consigli dei Ministri quando nel resto della penisola la situazione era ancora bollente con il nord Italia occupato dalle truppe tedesche.

I governi a Salerno

A Salerno si susseguirono 3 governi, due retti da Badoglio ed uno retto da Bonomi. Quest'ultimo, in particolare, è stato il primo governo dell'Italia dopo la caduta si Benito Mussolini e del fascismo. La stessa Costituzione Italiana, in qualche modo, è legata alla nostra città: con la svolta di Salerno, infatti, il Governo Bonomi decise di dare il via al percorso dell'Assemblea Costituente.