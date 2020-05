Società miste a sostegno del Fondo Solidale Comunale Covid 19: il ringraziamento del sindaco

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha espresso, anche a nome di tutta la cittadinanza, una profonda gratitudine agli operai, al personale amministrativo, ai dirigenti ed amministratori delle società miste che gestiscono servizi e forniture.

La dichiarazione

"Il network delle società miste - ha dichiarato il sindaco - fin dai primi momenti dell'emergenza Covid-19 ha dato prova di grande efficienza e solidarietà in tutte le sue complesse articolazioni di servizio. Il personale tutto ha dimostrato un enorme senso di responsabilità cooperando, grazie anche al dialogo costruttivo con il sindacato, alle scelte strategiche delle aziende, anche le più dolorose, e garantendo la regolare fornitura ed erogazione di tutti i servizi essenziali che sono stati assicurati alla popolazione con regolare continuità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

Particolarmente emozionante la decisione dei lavoratori di Salerno Energia Holding di rinunciare ad una quota parte delle ferie il cui corrispettivo (circa trentamila euro) sarà conferito nel Fondo Solidale Comunale Covid 19 per sostenere persone e famiglie in difficoltà. "Salerno dimostra ancora una volta - ha concluso il sindaco Vincenzo Napoli - di esser una comunità solidale, coesa, capace di superare le difficoltà e di non lasciare nessuno da solo".