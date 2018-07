Chiuso il "The Space" a Salerno: la protesta dei dipendenti

Niente cinema per i salernitani. Oggi i venti dipendenti del multisala “The Space” di Salerno hanno deciso di incrociare le braccia per esprimere la loro solidarietà ai 20 lavoratori di Livorno che sarebbero stati licenziati dalla società senza alcun preavviso.

L'avviso

E’ quanto comunica una nota della Fistel-Cisl di Salerno insieme alla Rsa del sito della società: “I lavoratori sono stati licenziati in maniera brutale e con una procedura anomala rispetto a prassi consolidate. Riteniamo tale azione oltre che lesiva della dignità delle persone coinvolte, assolutamente non confacente ad una grande azienda multinazionale e con migliaia di dipendenti qual è “The Space Cinema””.