SEVUOIPUOI, da Pistoia fino ad Agrigento per la donazione degli organi: Francesca "passa" per Salerno

Verrà accolta domani mattina, alle 12.30, dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Palazzo di Città, Francesca Ferraro, giovane ventottenne che, insieme al suo fedelissimo cagnolino Dakota, ha deciso, partendo dalla provincia di Pistoia, di raggiungere – percorrendo 1450 km a piedi – la nonna che vive in provincia di Agrigento. In questo lungo cammino, i due sono testimonial della sensibilizzazione alla donazione con l’hashtag #sevuoipuoi.

Il messaggio

Francesca, infatti, ha scelto di diventare testimonial della campagna di sensibilizzazione #SEVUOIPUOI dell’Associazione Italiana Donatori di Organi, portando il messaggio di sensibilizzazione in giro per l’Italia, in un unico virtuale abbraccio per tutti i trapiantati e per chi ne attende uno.