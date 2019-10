"La sfida dell'inclusione": le iniziative salernitane presentate al convegno di Roma

Si è svolto a Roma, presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati, il convegno dal titolo La sfida dell'inclusione, il futuro delle persone con disabilità. Tra le iniziative presentate durante il convegno, al quale ha partecipato anche il Presidente della Camera Roberto Fico, c'è stata anche quella di Salvatore Cimmino, atleta privo di un arto inferiore, che tra il prossimo 11 e 13 ottobre percorrerà a nuoto da Massa Lubrense e Amalfi passando per Positano e Praiano, per un totale di 38 chilometri. La sfida, suddivisa in tre tappe, si concluderà il 13 ottobre intorno alle 16 nella Spiaggia Grande di Positano. Un’impresa a sostegno dell’applicazione dei PEBA, (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

L'intervento

Al convegno è intervenuta anche l’avvocato Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni, da sempre attiva sui temi dell'inclusione anche grazie all’impegno profuso dai legali che mette quotidianamente a disposizione delle persone con disabilità, contro le violazioni dei loro diritti e contro ogni forma di discriminazione. Uno dei co-presidenti è Marco Gentili, anche lui come Coscioni malato di Sla e che nei mesi scorsi, insieme ad una delegazione dell’Associazione e il Disability Pride, ha consegnato al presidente Conte un documento riepilogativo di tutti i temi che necessitano un intervento urgente da parte della politica, per il pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite e