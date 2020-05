Mercato San Severino: parte lo "Sportello Impresa" di Mondi Sostenibili e Comune

Dal 18 maggio sono partite le attività dello Sportello Impresa, frutto della collaborazione tra l’Associazione Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili, soggetto attuatore dello Sportello e Comune Di Mercato San Severino in qualità di proponente.

Lo sportello

L’Amministrazione Comunale di Mercato San Severino nell’autunno scorso ha pubblicato una manifestazione di interesse volta proprio alla nascita di un servizio di accompagnamento alla creazione d’impresa per i cittadini del proprio comune. A tale manifestazione ha aderito con molto piacere Mondi Sostenibili aggiudicandosi poi il servizio stesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da parte nostra - ha commentato Giovanni Moccia presidente dell’Associazione - un doveroso e sentito ringraziamento al sindaco Antonio Somma all'assessora alle attività produttive Michela Amoroso e alla dottoressa Rosaria De Felice in rappresentanza del SUAP, organo con cui si auspica una fattiva collaborazione". Al momento, lo Sportello Impresa assolverà alla sua funzione con modalità telematiche così come riportato sui canali di comunicazione del Comune. Successivamente, quando sarà possibile, in presenza presso la Sede Comunale con tempi e modalità da definire. Lo staff tecnico dello Sportello è composto dall'ingegnere Vincenzo Leone, dal dottor Vincenzo Bisogno, dal dottor Giuseppe Perrone oltre che dallo stesso Giovanni Moccia con funzione di coordinatore dello stesso".