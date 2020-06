Un tuffo dove l'acqua è più blu: papà Stash in visita in Costa Diva

Un tuffo dove l'acqua è più blu: Stash è in visita in Costa Diva. Dopo aver scelto di soggiornare in Costiera Amalfitana a San Valentino, il leader dei The Kolors e vincitore della quattordicesima edizione di "Amici" di Maria De Filippi è tornato ad Amalfi. Panorama mozzafiato ma soprattutto un'attesa che lo emoziona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo vagito

La sua compagna, infatti, gli darà molto presto la gioia di diventare papà. Il cantante ha dato notizia della sua presenza in Costiera Amalfitana attraverso alcune foto pubblicate sul proprio profilo instagram.