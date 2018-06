Strade Sicure apre l' "InfoPoint" a Pastena: nasce anche l'App

Nella giornata di domani, alle 18, in Viale Kennedy 4 a Pastena, poco distanze dall’uscita della Tangenziale Est, Strade Sicure Service aprirà un “Infopoint” a Salerno.

Le informazioni

Sarà l’occasione anche per presentare la App– Sos Strade Sicure per sistema Android ed Ios scaricabile gratuitamente. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 ed il sabato dalle 9 alle 12. L’Infopoint sarà il presidio informativo di legalità della sicurezza stradale dove tutti gli utenti della strada avranno le corrette informazioni per una mobilità in sicurezza, Allo sportello si potranno segnalare disagi e disservizi stradali all’associazione “Strade Sicure” che ha il suo spazio all’interno dell’Infopoint (responsabile Stefania Romano); chiedere il rinnovo della patente, la revisione dell’auto e tutte le pratiche utili agli automobilisti; avere assistenza stradale 24h su 24h 7 g su 7, con una squadra specializzata e professionalmente preparata essendo tutti gli aderenti in possesso del tesserino di Ausiliario del Traffico rilasciato a seguito del corso di formazione del Centro di Formazione Polis, ente accreditato dal Miur, in caso di sinistro stradale e/o di altre insidie che possono accadere in strada; avere assistenza medica e legale presso studi professionali convenzionati; avere a disposizione tecnologie avanzate sia per l’assistenza stradale grazie all’utilizzo della nostra App– Sos Strade Sicure e sia per il ripristino viario del post incidente ;

La curiosità

Una card di appartenenza al gruppo sarà distribuita gratuitamente ai partecipanti unicamente in occasione dell’inaugurazione del Point venerdì 15 giugno oltre che sarà lanciata la App. La Card Standard in caso di sinistro stradale in gestione dalla società Strade Sicure Service Srl garantisce: assistenza stradale gratuita in caso di guasto o di sinistro; auto sostitutiva in caso di fermo tecnico o guasto; assistenza dal Team per disagi e disservizi di qualsiasi genere. All’inaugurazione parteciperanno il presidente di Aci-Salerno Vincenzo De Masi, il consigliere regionale Luca Cascone, diversi rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali e delle forze dell’ordine.