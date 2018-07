Inaugurata la "Summer Law School" di Elsa Salerno

Si è tenuta nella giornata di ieri, presso l’Ateneo di Salerno, la cerimonia di apertura della Summer Law School di Elsa Salerno (The European Law Students' Association ). Giunta ormai alla quarta edizione, l’iniziativa vanta la collaborazione della cattedra Jean Monnet Healthy (European Health, Environmental and Food Safety Law) e dell’osservatorio Odubsa (Diritti Umani, Bioetica e Salute), entrambi diretti dalla professoressa Stefania Negri, Ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Salerno. L’apertura dei lavori è proseguita alle 15 presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno alla presenza degli assessori Angelo Caramanno (Ambiente ed allo Sport), Mariarita Giordano (Politiche giovanili e all’ innovazione) e Dario Loffredo (Commercio).

Diritto europeo all’ambiente

L’iniziativa, che anche quest’anno ruota intorno ad una tematica cruciale come il Diritto Internazionale ed Europeo dell’Ambiente, proseguirà fino all’8 luglio e si articolerà in una settimana di incontri, corsi e workshop durante la quale cinquanta studenti provenienti da tutta Europa e non solo si confronteranno sulle principali tematiche al centro del Diritto Ambientale attuale. Il programma didattico, della durata complessiva di 20 ore, avrà ad oggetto una pluralità di tematiche ambientali attraverso l’analisi normativa, giurisprudenziale e dottrinale, coniugando l’esame degli aspetti teorici con quello dei casi pratici. Particolare attenzione verrà dedicata al tema Health&Environment e quindi Diritto dell’Ambiente, Diritti Umani, Governance, Protezione delle acque marine, Crimini Ambientali, Cambiamenti Climatici e Ogm.

Ai Workshops ed alle attività pratiche seguiranno un ricco calendario di eventi che coinvolgerà i partecipanti portandoli alla scoperta dei tesori della città di Salerno e della vicina Costiera Amalfitana, azione di promozione del territorio che l’associazione ha sempre ritenuto fondamentale e strategico in un’ottica di sviluppo condiviso. Il progetto, destinato a studenti, laureati, dottorandi, avvocati ed altri operatori giuridici dei settori ambientale e sanitario, gode del patrocinio del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Ente Guardie Ambientali d’Italia, del Jean Monnet Chair Healthy, Co-founded by the Erasmus+ Programme of the European Union, European Association of Health Law, Osservatorio sui diritti umani.

Bioetica, salute e ambiente

Per tutti gli aspetti scientifici è preziosa ed indispensabile la collaborazione di Stefania Negri (Università degli studi di Salerno), Riccardo Pavoni (Università di Siena), Marlies Hesselman (Groningen), Daniela Marrani (Università degli studi di Salerno), Rossana Palladino (Università degli studi di Salerno), Lorenzo Schiano di Pepe (Università di Genova), Javier Fernández Pons (University of Barcelona), Amandine Orsini (University Saint Louis of Brussels), Pia Acconci (Università di Teramo), Anna Oriolo (Università degli studi di Salerno).