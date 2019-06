"Sussulti": una settimana d'arte, musica e danza a Palomonte

Dal 3 all'8 giugno Palomonte diventerà una capitale dell'arte con mostre, concerti, artisti e laboratori che animeranno il piccolo comune. Sussulti. Storie di terra e umanità è il nome del progetto del Comune di Paolomonte, cofinanziato dalla Regione Campania negli Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori.

Il tema della manifestazione

A tessere il filo del racconto, i racconti dei diari autobiografici degli italiani, custoditi dall'Archivio dei diari di Pieve di Santo Stefano sulla storia del Novecento e le opere del poeta Pierluigi Cappello. La Grande Guerra, il Sessantotto, la Rivoluzione femminile, l’emigrazione, la poesia: questi i temi di Sussulti, queste le storie di terra e umanità che gli artisti selezionati dovranno raccontare. I cinque progetti artistici selezionati dalla giuria, composta dal gruppo di lavoro di progetto e dagli storici e critici d’arte Claudio Musso e Fabiola Naldi, che lavoreranno nelle frazioni di Palomonte, ospiti della comunità, dal 3 all’8 giugno sono: l’originale ricerca dedicata ai temi del colore e del paesaggio del lombardo Alberonero, le didascalie pittoriche direttamente inserite nel panorama urbano del collettivo emiliano FX, le relazioni di tensione e percezioni impreviste costruite dalle istallazioni dei campani Collettivo DAMP, la delicatezza con cui il segno grafico/pittorico si fa portatore di racconti incrociati dell’illustratrice napoletana MoonMambo, l’attenzione dedicata ai luoghi che diventano oggetto di studio architettonico e sociale dei siciliani NaCl Team.

Teatro, danza e musica

Accanto alla residenza e produzione artistica, ai momenti di confronto di restituzione e dialogo tra artisti e comunità, ci saranno momenti di approfondimento di teatro e danza: Confidenze pubbliche. Pratiche di lettura ad alta voce, il workshop teatrale a cura di Domenico Ingenito, e Sussulti di danza, fondamenti di break dance a cura di Fabrizio Paglia. A concludere la settimana di residenza, due concerti: venerdì 7 giugno in piazza Greco Il Pozzo di San Patrizio e sabato 8 giugno con lo scenario del santuario bizantino di Santa Maria di Sperlonga Capone & BungtBangt, In occasione dei concerti saranno inaugurate le esposizioni che approfondiranno con l’arte e la fotografia il tema della ricostruzione post terremoto dal titolo Ho vent’anni e sono nata in un prefabbricato e Sussulti dal Cratere; dal 5 giugno, attingendo delle pagine dei diari dell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, la biblioteca comunale di Palomonte ospiterà la mostra La storia d’Italia attraverso il racconto degli italiani.

Partner del progetto, oltre all'Archivio Diaristico Nazionale, la Fondazione MIdA Musei Integrati dell’Ambiente, l'Osservatorio sul dopo sisma e il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. A Kilowatt il compito di supportare tecnicamente la realizzazione del progetto.



LUNEDÌ 3 GIUGNO

9.00/13.00 arrivo e sopralluoghi degli artisti

15.00/19.00 reperimento materiale per le istallazioni

16.30/19.30 CONFIDENZE PUBBLICHE. Pratiche di lettura ad alta voce

Workshop teatrale a cura di Domenico Ingenito | biblioteca comunale

20.30 SUSSULTI DI ACCOGLIENZA

Cerimonia di adozione degli artisti | aula consiliare

MARTEDÌ 4 GIUGNO

9.00/13.00 artisti a lavoro | Bivio, Centro storico, Perrazze, Valle

16.30/19.30 CONFIDENZE PUBBLICHE. Pratiche di lettura ad alta voce

Workshop teatrale a cura di Domenico Ingenito | biblioteca comunale

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO

9.00/13.00 artisti a lavoro | Bivio, Centro storico, Perrazze, Valle

15.00/19.00 artisti a lavoro | Bivio, Centro storico, Perrazze, Valle

16.30/19.30 CONFIDENZE PUBBLICHE. Pratiche di lettura ad alta voce

Workshop teatrale a cura di Domenico Ingenito | biblioteca comunale

20.00 LA STORIA D’ITALIA ATTRAVERSO IL RACCONTO DEGLI ITALIANI

Inaugurazione mostra delle pagine dei diari dell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano |biblioteca comunale

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

9.00/13.00 artisti a lavoro | Bivio, Centro storico, Perrazze, Valle

15.00/19.00 artisti a lavoro | Bivio, Centro storico, Perrazze, Valle

18.00/20.00 SUSSULTI DI DANZA

Fondamenti di break dance a cura di Fabrizio Paglia | giardini del Comune di Palomonte

20.30 SUSSULTI DI BELLEZZA

Artisti a confronto con la cittadinanza | aula consiliare

VENERDÌ 7 GIUGNO

9.00/13.00 artisti a lavoro | Bivio, Centro storico, Perrazze, Valle

15.00/19.00 artisti a lavoro | Bivio, Centro storico, Perrazze, Valle

18.00/20.00 SUSSULTI DI DANZA

Fondamenti di break dance a cura di Fabrizio Paglia | giardini del Comune di Palomonte

20.30 HO VENT’ANNI E SONO NATA IN UN PREFABBRICATO

Inaugurazione istallazione artistica in collaborazione con l’Osservatorio permanente sul dopo sisma| piazza XX settembre, Centro storico

21.00 POZZO DI SAN PATRIZIO

Concerto | piazza Greco, Centro storico

SABATO 8 GIUGNO

9.00/13.00 artisti a lavoro | Bivio, Centro storico, Perrazze, Valle

15.00/19.00 artisti a lavoro | Bivio, Centro storico, Perrazze, Valle

20.30 SUSSULTI DAL CRATERE

Inaugurazione esposizione fotografica in collaborazione con la Fondazione MIdA | santuario Madonna di Sperlonga

21.00 CAPONE & BUNGTBANGT

Concerto | santuario Madonna di Sperlonga