Detassate due mensilità della TARI: l'iniziativa a Nocera Superiore

L'Amministrazione Comunale di Nocera Superiore, guidata dal sindaco Giovanni Maria Cuofano, ha deliberato la detassazione di due mensilità della TARI per le attività commerciali rimaste chiuse nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Il commento

"Mettiamo mano alla Tari – ha spiegato il primo cittadino – liberando risorse dalla parte variabile dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti per venire incontro alle difficoltà oggettive dei commercianti costretti alla chiusura per via del Covid-19 per accompagnare una speranza di ripresa. Certo, attendiamo anche qualche risposta ulteriore ed attraverso Anci ribadiamo la necessità di cominciare ad immaginare un piano di rilancio anche per le infrastrutture strategiche quali viabilità nuove e ferme come il viadotto verso l’A30 e uno snellimento delle procedure per gli insediamenti produttivi perché impresa significa lavoro non continuando a rinunciare ad una vocazione industriale che avevamo e che dobbiamo recuperare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bonus spesa

Quasi tutto pronto per la seconda tornata di erogazione dei Bonus Spesa in favore di circa 1000 cittadini. "La scelta di adottare un taglio piccolo della banconota Bonus – spiega Cuofano – è stata fatta proprio per coprire più famiglie possibili in un arco temporale più lungo". Accanto al Bonus Spesa, l’Ufficio Sociale è stato impegnato nella verifica delle istanze per l'erogazione del Bonus Fitti e Bonus Diversamente Abili, oltre alle misure attive da sempre come il Banco Alimentare.