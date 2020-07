Sorpresa in un lido del Cilento: tartaruga seppellisce uova tra le sdraio

Il bagnino di un noto albergo di Centola Palinuro ha individuato stamattina possibili tracce del passaggio di una tartaruga. Ha deciso di spostare lettini e sdraio e transennare quell'area dell'arenile. E' stata una felice intuizione: ad una decina di metri dalla battigia sulla spiaggia delle Saline, tra i lettini del lido, una Caretta-Caretta ha deposto le sue uova.

Il commento

"Ci ha chiamato la direzione dell'albergo comunicandoci che il suo bagnino aveva identificato possibili tracce di una tartaruga dopo aver visto i segni di una buca e del suo ritorno in acqua", racconta il vicesindaco di Centola Palinuro, Silverio D'Angelo, spiegando che "l'hotel ha dovuto togliere sei sdraio in quel punto che, poi, è stato recintato, in attesa delle verifiche degli esperti della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli". Una folla di curiosi si è radunata per scattare foto. Il sindaco Carmelo Stanziola ha commentato: "Sono soddisfatto. Questo straordinario evento dimostra per l'ennesima volta che godiamo di spiagge straordinarie, acque pulite, un tipo di sabbia fine. Sono caratteristiche che richiamano anche la presenza di tartarughe".