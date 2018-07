Il Telegraph premia Marina di Pisciotta: "Va visitata almeno una volta"

Il Regno Unito premia il Cilento. Il giornale britannico The Telegraph, infatti, nella sua rubrica The Telegraph Travel, pubblica una classifica di 21 mete italiane che in pochi conoscono, ma che meritano di essere necessariamente visitate almeno una volta nella vita. E al primo posto colloca Marina di Pisciotta, il piccolo borgo turistico situato nella zona sud della provincia di Salerno.

Le campane

Tra le altre bellezze italiane presenti nella rubrica, per la Campania troviamo, al dodicesimo posto, la splendida Ravello, che regala a residenti e turisti un panorama davvero unico. Sono presenti, inoltre, al ventunesimo posto, anche gli scavi di Ercolano e Oplontis.