Tofalo in visita al Comando dei Carabinieri: "L'Arma rappresenta un assetto importante per la tutela della legalità"

Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo è andato in visita presso il Comando Provinciale di Salerno, incontrando in Carabinieri delle Stazioni e Compagnia dipendenti. Il Comandante, Colonnello Gianluca Trombetti, ha mostrato la fotografia di un’area geografica: "Molto diversificata, con tante realtà che influenzano le attività di controllo e investigative". Tofalo ha quindi evidenziato che: "Nella provincia la presenza dell’Arma è forte e rappresenta il termometro strategico del territorio, un assetto importante per la prevenzione e la tutela della legalità. I nostri ragazzi in divisa - aggiunge - sono un punto di riferimento per i cittadini e, grazie al loro capillare lavoro, vengono tutelati gli anelli più deboli della società".

Il ringraziamento

Il sottosegretario Tofalo ha poi ringraziato i due Carabinieri della stazione di Buccino che proprio nei giorni scorsi, a seguito della chiamata di un familiare, hanno salvato una donna da un tentativo di femminicidio, arrestandone il marito. "È stato per me un grande onore ringraziare e stringere le mani del Maresciallo Ordinario Michele Sabetta e del Vice Brigadiere Chavez Diego Hernan, due eroi del quotidiano così come lo sono i nostri Carabinieri che rischiano la propria vita per salvare quella degli altri" sono state le parole del Sottosegretario Tofalo.

Il commento

"Ritengo molto importante stimolare la massima sinergia tra le diverse istituzioni che operano insieme per perseguire maggiori risultati - ha commentato Tofalo - Grazie agli uomini e alle donne dell’Arma che lavorano quotidianamente per la sicurezza delle nostre comunità". Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha anche incontrato, questa mattina, a Salerno, il Prefetto Francesco Russo per fare, assieme al Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno, Colonnello Gianluca Trombetti, il punto di situazione sulle criticità delle caserme dell’Arma nella provincia e ragionare su alcuni aspetti riguardanti la sicurezza del territorio. In particolare, alla presenza del Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, sono state approfondite le tematiche legate alla caserma dei Carabinieri di Pellezzano e non solo.