Decorazioni giallo ed arancio per il Trincerone Est

Mancherebbero solo gli ultimi ritocchi per rendere fruibile il Trincerone Est. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, nel cantiere, pronto ad essere consegnato alla città in occasione dei festeggiamenti per San Matteo, ci sarebbero da effettuare solo le rifiniture.

Le decorazioni

Le vasche sarebbero già state consegnate al cantiere e anche i lastroni di pietra sarebbero pronti per essere collocati. La vera novità riguarda, invece, le mattonelle che sarebbero in ceramica, giallo e arancio e che sono state realizzate dall'azienda Solimene. Tra qualche settimana, quindi, si potranno vedere tutte le novità del Trincerone Est.