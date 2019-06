Universiadi 2019: Pellezzano pronta ad ospitare il training di pallavolo

Pellezzano è pronta ad ospitare le Universiadi. Il sindaco Morra, infatti, ha comunicato di aver messo a disposizione il palazzetto dello sport di Capriglia per ospitare training di pallavolo e l'intera area per eseguire ogni ulteriore attività necessaria ai fini della manifestazione sportiva, che vedrà impegnati studenti-atleti provenienti da oltre 170 Paesi del mondo.

Il commento del sindaco

"E' un onore – ha commentato il sindaco Morra – per il Comune di Pellezzano ospitare un evento di richiamo internazionale come quello delle Universiadi 2019. Un’importante occasione di crescita per il nostro territorio, che in questo modo verrebbe anche conosciuto in tutte le sue bellezze e per la cordialità che contraddistingue i nostri concittadini. Sono sicuro che la nostra gente sarà lietadi accogliere atleti provenienti da tutto il mondo, con l’ulteriore possibilità di creare occasioni di incontri e scambi interculturali". Il prossimo passo sarà quello di assegnare al responsabile dell’area tecnica-manutentiva-urbanistica tutte le attività necessarie a consentire l’utilizzazione dell’impiantoda parte dell’Agenzia Regionale Universiadi per la realizzazione delle attività connesse a questo evento sportivo tanto atteso.