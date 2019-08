Vendere i gioielli con un click: la novità della Golden Line

Grande novità per chi ha intenzione di vendere i propri gioielli usati: la Golden Line Srl ha ideato un nuovo sistema per conoscere il valore dei propri gioielli da casa ed in tempo reale. Con uno smartphone e pochi click si potranno avere tutte le informazioni in merito risparmiando tempo e con un prezzo migliore di 3 € al grammo rispetto a quello praticato nei singoli punti vendita.

Il metodo Golden Line

La Golden Line, quindi, ha proposto questo innovativo metodo: "Pesi in casa, blocchi il prezzo online ed è tutto fatto!". Una soluzione nuova che sta riscontrando anche il dovuto successo grazie alla semplicità di azione, alla trasparenza della procedura e alla vantaggio economico garantito: ti pesi i beni in casa, blocchi il prezzo con l’apposito form online e poi passi nella filiale più vicina a casa tua per ritirare il valore corrispondente. Un modo innovativo per approcciarsi ad un mercato sempre più smart quello pensato dall’azienda salernitana che da oltre dieci anni opera nel settore dell’oro e dei preziosi guadagnandosi la fiducia e la stima di migliaia di clienti grazie alla trasparenza, all’onestà e al rispetto che la contraddistinguono e che ne fanno un valore portante in un settore lavorativo molto delicato.

L'azienda

Un’esperienza che ha portato la Golden Line ad aprire sette sedi dislocate in tutta la Campania e presso le quali è possibile liberarsi del proprio oro usato o dei propri gioielli. La vera novità è la possibilità di bloccare il prezzo del proprio prezioso con un click direttamente sul sito aziendale outletgoldenline.it. Nell’apposito modulo, infatti, sarà possibile indicare i grammi del proprio oro o argento e bloccarne il prezzo applicato in quell’istante dalla Borsa cliccando semplicemente sul tasto Blocca il prezzo ora. Dopodiché sarà sufficiente recarsi nel negozio più vicino e concludere la transazione. Il tutto in pochi minuti e con la garanzia di un prezzo migliore di tre euro al grammo rispetto a quello applicato nei punti vendita. Oltre l’innovativo sistema di blocco del prezzo sul sito aziendale sarà, inoltre, possibile comprare gioielli rigenerati, quadri, cornici, argenteria, bigiotteria e diamanti a prezzi davvero super. Un’azienda a portata di click e social network. Oltre a visitare il sito web aziendale www.outletgoldenline.it , per scorpire tutte le novità e le occasioni offerte dalla Golden Line, inoltre, potrete visitare anche la pagina Instagram www.instagram.com/goldenline_shop e quella Facebook www.facebook.com/outletOROgioielli

Le sedi fisiche della Golden Line sono: