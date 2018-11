Viaggio su Marte, in campo il ricercatore salernitano Cesare Guariniello

C’è anche un salernitano impegnato nella ricerca del pianeta Marte. Si tratta di Cesare Guariniello, 37 anni, nato a Sant’Arsenio e vissuto a Sala Consilina, attuale ricercatore associato nella Scuola di Aeronautica e Astronautica alla Purdue University, a West Lafayette nello Stato dell’Indiana. Dopo quasi sette mesi di viaggi interplanetari, infatti, la sonda InSight della Nasa dalle 21 ora italiana circa del 26 novembre è atterrata su Marte ed è sopravvissuta al passaggio dell’atmosfera. Nelle ultime ore, inoltre, ha iniziato ad inviare già le prime immagini spettacolari del Pianeta Rosso.

L’intervento in tv

Guariniello è intervenuto alla trasmissione televisiva “La Vita in Diretta” per raccontare la sua esperienza: “Partecipo a una missione simulata nel deserto dello Yutah in cui ci troviamo in un posto molto isolato, in cui l’ambiente è molto simile a quello di Marte, sia come impatto visivo che come minerali e rocce quello che faccio insieme al mio team di 7 persone, è chiuderci in questo habitat per un paio di settimane, uscendo solo con l’equipaggio adatto, quindi simulare il più possibile le condizioni che potremmo trovare su Marte“. E ancora: “Sto conducendo - ha annunciato il ricercatore salernitano - un esperimento su quali minerali possiamo utilizzare su Marte per poter costruire qualcosa, come ad esempio dei mattoni”.