L'archeologa Verena Gassner allo scavo dei Vignali del Parco di Velia

E’ in programma per domani, alle 18.30, una visita guidata gratuita allo scavo archeologico in corso nel quartiere dei Vignali nell'area del Parco Archeologico di Velia a cura della professoressa Verena Gassner (Università di Vienna), responsabile scientifico delle indagini. Ad organizzarla la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, in collaborazione con l’Università di Vienna e il Comune di Ascea.

Il tour

Per raggiungere l’area dei Vignali sarà possibile usufruire di un servizio navetta gratuito, messo a disposizione dal Comune di Ascea. La navetta effettuerà le seguenti tappe: ore 18 stazione ferroviaria di Ascea; ore 18.15 Parco Archeologico di Velia (area dell’ingresso); ore 18.20 stazione di servizio Ies di Ascea Marina. Per informazioni si può telefonare al numero 0974/972396.